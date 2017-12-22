В Британии изменят цвет паспортов после Brexit

Удостоверения личности вернутся к прежнему сине-золотому оформлению, каким оно было до вступления страны в Евросоюз.

К октябрю 2019 года в Британии заменят тёмно-красные паспорта, обязательные для всех стран — участниц Евросоюза, на тёмно-синие с золотыми буквами, сообщает The Guardian.

— Выход из ЕС даёт нам уникальную возможность восстановить национальную идентичность и создать для нас новую траекторию в мире. Вот почему я с радостью сообщаю, что британские паспорта вернутся к каноническому сине-золотому дизайну, после того как мы покинем сообщество в 2019 году, — заявил министр иммиграции Брэндон Льюис.

При этом, по его словам, после Брексита в марте 2019 года до октября паспорта будут выпускать в старом дизайне, но уже без упоминания Евросоюза.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что запустит процедуру выхода Британии из ЕС без голосования в парламенте.

Напомним, что референдум по членству Великобритании в Евросоюзе прошёл 23 июня. За выход страны из ЕС проголосовало 51,9% британцев.

Выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года.