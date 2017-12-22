Арбенина заявила, что может выйти замуж в 2018 году

Лидер "Ночных снайперов" отметила, что лучше вовсе не жениться, чем потом пережить развод.

Лидер группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина заявила, что, вполне вероятно, выйдет замуж в 2018 году. При этом она отметила, что если не получится, то "ничего страшного".

— Как говорится, каждому овощу свой срок, — улыбается Диана. — Я думала выйти замуж, но что-то в 2017 году не получилось. А в 2018-м — посмотрим. Всё-таки год Собаки — значит, будет год верности, преданности. Может, и получится стать женой. А если нет, ничего страшного. Лучше не жениться, чем потом разводиться, — приводит её слова "Собеседник".

При этом она отметила, что почувствовать радость материнства должна каждая. Сама Арбенина признаётся: захотела детей, только когда исполнилось 35 лет. Но с появлением Артёма и Марты всё круто изменилось.

— Мы, как и все русские, отметим праздник в кругу семьи: с мамой, папой, детьми и родными, — сказала певица.

Арбенина заявила, что в новогодние праздники планирует прогуляться в парке и побывать на катке. При этом кататься на коньках она не умеет.