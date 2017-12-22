Собчак подаст заявление в прокуратуру на Рогозина из-за "утопленной" таксы

При этом телеведущая цитирует обновлённую версию закона, согласно которому жестокое обращение с животными теперь наказывается заключением на срок до 5 лет.

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, планирующая баллотироваться в президенты РФ, намерена подать заявление в Генпрокуратуру на вице-премьера Дмитрия Рогозина в связи с собакой, которую "топили" в жидкости, насыщенной кислородом.

— Я думаю, что все уже видели ролик, как живую таксу топят в какой-то специальной жидкости, якобы обогащённой кислородом. <...> Всё это дурное представление имеет смысл проверить на предмет нарушения закона. Именно об этом меня просят сотни возмущённых людей, и именно поэтому я готовлю заявление в прокуратуру, — рассказала Ксения Собчак в ролике, опубликованном на странице её штаба в соцсети "ВКонтакте".

При этом ведущая цитирует обновлённый закон о жестоком обращении с животными, согласно которому за публичную демонстрацию издевательства грозит срок до пяти лет заключения.

Напомним, ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин ответил пользователям соцсетей, возмутившимся видеозаписью, где он показывает президенту Сербии Александру Вучичу разработку российских учёных — проект жидкостного дыхания. Как уже писал Лайф, зоозащитники пожаловались на Рогозина в МВД из-за "утопления" таксы.