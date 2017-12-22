"Это абсурд". Володин отреагировал на санкции США против Кадырова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает абсурдными санкции США, введённые в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а саму санкционную политику Вашингтона — недопустимой.
— США, громко объявляя себя главным борцом с террором, вместо того чтобы выстраивать взаимодействие с теми, кто давно и успешно решает эти задачи, принимает абсурдные решения, — отметил спикер нижней палаты парламента.
Володин уверен, что Москва даст симметричный ответ на действия Вашингтона, чтобы был соблюдён принцип взаимности.
Напомним, Кадыров был включён в "список Магнитского" 20 декабря.
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