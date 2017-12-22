В Кремле напомнили США, что ВКС РФ абсолютно легитимно находятся в Сирии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос журналистов, касающийся заявления Пентагона о том, что РФ якобы намеренно нарушает договорённости о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Официальный представитель Кремля напомнил, что ВКС России находятся на территории САР абсолютно легитимно и в полном соответствии с нормами и принципами международного права, чего нельзя сказать о ВС США.

Напомним, по мнению представителя Пентагона Даны Уайт, "Россия оказывается неспособной к подлинной деконфликтации в воздушном пространстве Сирии". Также она заявила, что некоторые из инцидентов "не являются просто ошибкой".