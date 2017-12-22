Путин примет участие в итоговой коллегии Минобороны РФ в Военной академии РВСН

Расширенное заседание итоговой коллегии МО РФ впервые состоится в здании нового комплекса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

Президент России Владимир Путин отправится сегодня в Балашиху, чтобы принять там участие в расширенном заседании коллегии Минобороны по итогам работы военного ведомства в уходящем 2017 году. Как рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, российский лидер выступит с обращением, заслушает доклад Сергея Шойгу и даже, возможно, сделает ремарки.

— Сегодня президент отправится в Балашиху, посетит Военную академию РВСН, на базе академии он примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны. Он обратится с выступлением к участникам коллегии, заслушает доклад министра обороны, не исключаем каких-то ремарок верховного главнокомандующего. Кроме того, по традиции верховный главнокомандующий проведёт закрытую встречу с командующими, — рассказал журналистам Песков.

Отметим, впервые заседание пройдёт в здании нового комплекса Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Строительство объектов первой очереди было начато в апреле текущего года. В работе были задействовано свыше 2,3 тысячи рабочих и более 250 единиц спецтехники. Основу академии составят учебно-тренировочные комплексы и специализированные учебно-научные лаборатории. Кроме того, там будет сформирован технопарк современных и перспективных образцов учебно-тренировочных средств.