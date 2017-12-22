Квартира хозяйки 30 кошек в Оренбурге превратилась в кладбище домашних животных

По данным местных СМИ, почти все питомцы умерли, так как женщина оставила их без корма и присмотра почти на полгода.

Жительница Оренбурга заперла в квартире около 30 кошек без еды и воды и уехала на дачу. Пока хозяйка жила за городом, её питомцы умерли, а жильё превратилось в зловонное кладбище, сообщает РИА "Оренбуржье".

По словам местных жителей, женщина оставила своих питомцев без присмотра и корма ещё в июне. Когда кошки начали скрести двери и мяукать от голода, соседи пытались дозвониться женщине и попросить сдать животных в приют, но она не выходила на связь.

Для вскрытия квартиры без её разрешения нужно было судебное предписание, но соответствующие инстанции не выдавали в связи с отсутствием на то причин. Так, вскоре почти все животные погибли — из 30 только пять осталось в живых.

— Сколько мы ни обивали пороги различных инстанций, добиться реакции или хоть какого-то результата не получилось... Животные погибли... Что за этим последовало, думаю, можете представить сами, — рассказала журналистам одна из жительниц подъезда.

По данным издания, умерших питомцев удалось обнаружить после того, как соседи, вызвали промышленных альпинистов, чтобы они закрыли окна, пустующей квартиры, откуда исходил зловонный запах. Когда специалисты добрались до окон и заглянули в квартиру, то обнаружили там настоящее кладбище разлагающихся кошек, пожираемых насекомыми.

Отмечается, что владелица питомцев по-прежнему не вернулась домой и не вышла на связь. МУ МВД по региону по заявкам соседей начали проверку. Однако сообщается, что данную ситуацию не получится классифицировать под статью о жестоком обращении с животными, так как она предполагает непосредственное участие человека в истязании.