В Кремле рассказали, возможна ли встреча Путина с главой МИД Великобритании

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи с британским коллегой Борисом Джонсоном будут намечены конкретные шаги по оздоровлению отношений России и Великобритании.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что глава британского МИД Борис Джонсон прибыл в Москву по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Песков отметил, что у президента РФ на ближайшие два дня довольно насыщенный график, в котором данная встреча не значится.

— Сегодня и завтра достаточно насыщенный рабочий график у президента, в котором подобная встреча не значится. Джонсон прибывает сюда по приглашению Лаврова, основные переговоры намечены в МИД, — отметил Песков.

Ранее Сергей Лавров выразил надежду, что по итогам встречи с Джонсоном будут намечены конкретные шаги по оздоровлению отношений России и Великобритании. Борис Джонсон уже прибыл в Москву.