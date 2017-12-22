Песков рассказал, на каких условиях офицеры из СЦКК могут вернуться в Донбасс

Российские наблюдатели из СЦКК могут вернуться на территорию Донбасса в том случае, если со стороны Киева не будет поступать провокационных действий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Если удастся заручиться пониманием того, что провокационные действия со стороны Киева в отношении наших военных прекратятся и появятся условия для выполнения функций, — пояснил представитель Кремля.

Накануне Владимир Путин уже объяснил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, почему Россия отозвала своих наблюдателей из Донбасса. Он упомянул, что одной из причин вывода российских офицеров из структуры стали продолжительные провокации со стороны Украины, затрудняющие работу военных.