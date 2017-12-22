Песков не располагает информацией об обстановке в Гудермесе

Накануне в СМИ прошла информация о том, что силовики штурмуют дома родственников бывшего офицера батальона "Восток" Исы Ямадаева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков адресовал вопрос об обстановке в Гудермесе правоохранительным органам.

— Это вопрос для правоохранительных органов. К сожалению, не располагаю информацией, — сообщил представитель Кремля во время общения с журналистами.

Накануне вечером СМИ сообщили о том, что спецподразделения оцепили квартал, где проживают члены семьи Ямадаевых в Гудермесе. Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов опроверг эти данные.

Напомним, Иса Ямадаев в апреле 2017 года был объявлен в розыск по делу о подготовке покушения на Рамзана Кадырова.