В России за чертой бедности живёт более 20 миллионов человек

На данный момент фиксируется снижение доходов населения, хоть и не такое, как было ранее.

Более 20 миллионов россиян живут за чертой бедности, имея доход ниже прожиточного минимума, сообщила глава Счётной палаты РФ Татьяна Голикова на XVII съезде партии "Единая Россия".

— 1,4% — это достаточно высокий показатель. И количество граждан, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это 20,3 миллиона человек, — заявила она.

При этом экономист отметила, что на данный момент фиксируется высокое снижение доходов населения, хоть и не такое, как было ранее. Голикова добавила, что средства на повышение реальных доходов граждан заложены в бюджет.

Ранее Лайф сообщал, что большинству россиян не платят за переработки.