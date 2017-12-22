Китай выразил протест США из-за санкций по "закону Магнитского"

Китай выразил протест в связи с введением американских санкций в отношении бывшего сотрудника Министерства общественной безопасности КНР. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

— Мы выражаем решительное недовольство и протест в связи с введением США так называемых санкций в отношении граждан других стран на основании своего внутреннего законодательства, — заявила Чуньин.

Напомним, Соединённые Штаты ввели санкции по "глобальному закону Магнитского" против 13 человек по всему миру, а также ещё 39 физлиц и компаний, связанных с ними.