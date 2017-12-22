Шувалов оценил перспективы успешных участников конкурса "Лидеры России"

Первый вице-премьер выступил перед молодыми управленцами во Владивостоке, где проходит полуфинал всероссийского конкурса "Лидеры России" по ДФО.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов высоко оценил перспективы участников конкурса "Лидеры России". По его словам, все участники конкурса, которые смогут себя проявить, непременно найдут себе место в жизни, а это — уже большое начинание.

— Все, кто захотят работать и проявит себя в рамках конкурса, все найдут себя, — убежден он.

По мнению Шувалова, этот конкурс станет большим делом для всех тех, у кого есть амбиции.

— Для тех, у кого есть желание сделать для страны так, чтобы страна чувствовала себя иначе, и свои планы сопрягать с развитием страны, — заметил первый вице-премьер.

Напомним, организатором конкурса "Лидеры России" выступает Комиссия при президенте по вопросам государственной службы и резерву управленческих кадров. Участвовать в нём может любой россиянин в возрасте до 50 лет, который обладает опытом управленца.

Победителей конкурса "Лидеры России" ждёт приз, который, по словам организаторов, "не измерить деньгами": сто его победителей будут обучаться у лучших управленцев страны.