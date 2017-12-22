Под руку попалось. Покупатель секс-шопа нейтрализовал грабителя резиновым членом

Злоумышленник планировал похитить деньги из кассы, однако посетитель магазина своевременно отреагировал на происходящее.

В соцсетях опубликованы кадры попытки ограбления, которая произошла в одном из секс-шопов в Барнауле.

На ролике с камеры видеонаблюдения можно заметить, как покупатель зашёл в магазин, а вскоре после него в дверь вошёл другой мужчина, который приблизился к кассе и сцепился с продавцом.

Покупатель отреагировал молниеносно: он схватил с настенного стеллажа первое, что попалось под руку (резиновое изделие для взрослых), и погнал незадачливого грабителя, прохаживаясь импровизированной дубинкой по ягодицам злоумышленника.

Пользователи "ВКонтакте" прокомментировали видеозапись. Некоторые предположили, что теперь у преступника навсегда травмирована психика, а другие отметили, что участникам инцидента необходимо раздать "Оскары".

— Резиновым **** отхлестал! Это ролевая игра, да ещё и на камеру, —добавил пользователь Виталий Маслаков.