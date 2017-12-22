Папа Джон увольняется с поста главы сети Papa John's

Официально причины такого решения, которое было принято Джоном Шнаттером, не называются.

Основатель и генеральный директор сети пиццерий Papa John's Джон Шнаттер, который также известен как Папа Джон, подал в отставку. Об этом сообщает USA Today. При этом отмечается, что пост председателя совета директоров он за собой сохранит. Преемником Шнаттера, по предварительной информации, станет Стив Ричи.

Причины отставки Шнаттера не называются. Ранее сообщалось, что основатель сети фигурировал в скандале, связанном с игроками американской Национальной футбольной лиги. Джон Шнаттер был уверен, что желание спортсменов вставать на колено во время исполнения гимна страны (в поддержку движения Black Lives Matter) наносило ущерб продажам корпорации, которая является официальным спонсором НФЛ.