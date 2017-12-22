ФСБ задержала в Москве девять человек за помощь сторонникам террористов

ФСБ РФ задержала в Москве девять человек, которые помогли с документами сторонникам террористов. Об этом сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности.

Кроме того, они причастны и к организации канала легализации в стране незаконных мигрантов из Центрально-Азиатского региона.

Подозреваемые действовали в центре, где якобы оказывалась помощь мигрантам.

Во время обысков у задержанных нашли две подпольные лаборатории, в которых они и изготавливали поддельные документы. Также там обнаружили уже изготовленные паспорта, патенты, водительские права, дипломы об окончании вуза, трудовые книжки и т.д.