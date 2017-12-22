Владивосток 2000. Глава ЦБ Набиуллина спела в клипе про новые банкноты

В ролике девушка-журналистка пытается купить на купюру в 2000 рублей мороженое, после чего все участники клипа начинают петь.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина исполнила песню "Владивосток 2000" в клипе про новые купюры 2000 и 200 рублей. Ролик опубликован на официальном канале регулятора в сервисе YouTube.

По сюжету журналистка пытается расплатиться новой банкнотой в 2000 рублей. Ролик начинается с неудачных дублей — съёмкам мешает охранник ТЦ, постоянно влезающий в кадр. Купюрой в 2000 рублей девушка пытается расплатиться за мороженое.

После того как продавщица получает деньги, все начинают петь ремикс песни группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000", в том числе и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ранее Лайф сообщал, что с 12 октября 2017 года в обращение в России введены купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Символы для новых банкнот выбирали на конкурсной основе. На купюре номиналом 200 рублей изображены символы Севастополя, а номиналом 2000 — мост на остров Русский и космодром Восточный.