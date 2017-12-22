Убийцу Чарльза Мэнсона не могут похоронить из-за желающих получить его тело

Среди людей, претендующих на останки маньяка, человек, называющий себя его внуком, а также друг Мэнсона по переписке.

Калифорнийские власти сообщили, что до сих пор не могут похоронить серийного убийцу Чарльза Мэнсона из-за как минимум пяти претендентов на его тело. Как уточняет издание Los Angeles Times, среди желающих получить тело Мэнсона жители штатов Калифорния, Висконсин, Иллинойс и Флорида.

— Когда мы получили его, мы думали, что никто не будет требовать тело. Мы думали, что о нём будет легко позаботиться, — рассказал представитель властей округа Брайан Уолтерс.

Кроме того, проблемы юридического характера коснулись и вопроса, где должно храниться тело Мэнсона до момента захоронения. Ведь до тюремного заключения убийца жил в округе Лос-Анджелес, однако арестован он был в округе Иньо, отбывал срок в округе Кингс, но умер в округе Керн.

Напомним, Чарльза Мэнсона признали виновным в серии жестоких убийств, включая кровавую бойню в Лос-Анджелесе 9 августа 1969 года. Тогда жертвами фанатика и его подельников стала жена кинорежиссёра Романа Поланского, находившаяся на восьмом месяце беременности, а также ещё четыре человека. Мэнсона с его сообщниками из секты "Семья" приговорили к смертной казни, которую позже заменили пожизненным заключением в тюрьме. Серийный убийца скончался в возрасте 83 лет.