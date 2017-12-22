Матвиенко рассказала, чего ждёт от предвыборной программы Путина

По мнению спикера верхней палаты парламента, избирательная концепция нынешнего лидера страны станет важнейшим стратегическим документом.

В Совете Федерации ожидают, что в предвыборной программе Владимира Путина будут определены основные стратегические приоритеты развития страны. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

— Мы ожидаем, что президент Владимир Путин выступит со своей предвыборной программой, в которой уже будут определены основные направления, основные приоритеты, стратегические приоритеты развития страны, — сказала Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

Она предположила, что в ходе предвыборной кампании будет идти "интересная дискуссия" и потому после неё программа "будет доработана и утверждена в качестве основного важнейшего стратегического документа".

Напомним, 6 декабря о своём участии в выборах объявил президент России Владимир Путин. Он будет баллотироваться как самовыдвиженец. Как он сообщал во время пресс-конференции, предвыборная кампания практически готова, а руководитель штаба пока не назначен. Точная дата, когда Путин подаст документы в ЦИК, пока не известна, но в Кремле предположили, что это случится до Нового года.

Официальная избирательная кампания стартовала 18 декабря, выборы пройдут 18 марта 2018 года.