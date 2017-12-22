Лавров заявил, что Москва не предпринимала агрессивных действий против Лондона

Глава МИД РФ Сергей Лавров не смог вспомнить ни одного агрессивного действия по отношению к Великобритании. Он отметил, что это от Соединённого Королевства поступали различные оскорбления в адрес Москвы.

— Я, честно говоря, не могу вспомнить каких-то действий России, которые были бы агрессивны по отношению к Соединённому Королевству. Мы ни в чём не обвиняли Лондон. Мы, наоборот, слышали обвинения, даже довольно оскорбительно сформулированные, в наш адрес, — отметил Лавров.

Он напомнил, как Лондон утверждал, что Москва поддерживает "преступный" режим в Сирии, называл Россию "оккупантом" и "агрессором".