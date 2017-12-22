Путин провёл телефонный разговор с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Обсуждалась ситуация в ближневосточном урегулировании в контексте принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции по статусу Иерусалима. Как сообщается, главы государств подтвердили обоюдный настрой и дальнейшее содействие разрешению палестино-израильского конфликта.

— Продолжен обстоятельный обмен мнениями по развитию ситуации в Сирии. Констатирована востребованность и результативность российско-турецкого взаимодействия в целях достижения устойчивого политического урегулирования, — отмечается в сообщении пресс-службы Кремля.

Были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Напомним, 11 декабря Эрдоган обсудил с Путиным ситуацию вокруг Иерусалима. По мнению российского лидера, признание Иерусалима столицей Израиля может перечеркнуть перспективы палестино-израильского мирного процесса.