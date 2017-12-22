Лавров: РФ обеспокоена сокрытием информации по делу Литвиненко

Дипломат отметил, что отказ Великобритании от контактов с российской службой безопасности — помеха общему делу.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил о том, что спецслужбы Великобритании заморозили отношения с ФСБ из-за громкого дела Александра Литвиненко, умершего в 2006 году вскоре после получения британского гражданства.

— Мы, кстати, озабочены тем, что, несмотря на наши многократные обращения, сохраняется неготовность британских правоохранительных органов предоставить нам информацию по так называемому делу Литвиненко, которую без внятных объяснений в значительной части засекретили. <...> Таковой она остаётся и до сих пор, — заявил Лавров на пресс-конференции после деловой встречи с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном.

Российский дипломат добавил, что отказ от контактов Великобритании с ФСБ РФ по этому делу — помеха сотрудничеству в борьбе с международным террором.

Александр Литвиненко — подполковник советской и российской госбезопасности, в 1988–1999 годах — сотрудник КГБ и ФСБ. После публичного заявления о якобы приказе руководства убить Бориса Березовского бежал с семьёй в Лондон, где умер в результате отравления полонием-210.