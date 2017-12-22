Около храма Христа Спасителя в Москве появятся памятники патриархам

Возвести бронзовые монументы планируется уже летом 2018 года — к столетию завершения Всероссийского поместного собора. Однако официальная дата сдачи проекта — начало 2019 года.

В Москве около храма Христа Спасителя появятся 16 памятников патриархам Московским и всея Руси. В их числе скульптура в честь действующего главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, сообщают "Известия" со ссылкой на распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина.

— Патриархи — это фигуры вне времени. Каждый из них занял своё историческое место. И действующий патриарх — это фигура, уже написанная на скрижалях истории. История не измеряется длиной жизни человека, — сказал протоиерей Леонид Калинин.

Согласно документу, все 16 монументов будут выполнены в бронзе и их высота будет достигать четырёх метров. Так, первые три монумента уже установлены — они посвящены патриархам Иову, Гермогену и Тихону.

Отмечается, что установкой монументов займётся скульптор Салават Щербаков, автор памятника князю Владимиру на Боровицкой площади и Михаилу Калашникову в Оружейном сквере. Расходы в размере 50 млн рублей за возведение памятников на себя возьмёт ОАО "Московский комбинат строительных материалов" (МКСМ).

В мэрии Москвы по этому поводу официальных комментариев пока не давали.