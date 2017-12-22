Больно смотреть. Британец ударился пахом, пытаясь побыстрее спуститься в метро

Пользователи соцсетей пришли к выводу, что лучшим стал момент, когда на кадрах ролика показано лицо молодого человека после первого удара в промежность.

Пьяный британец попытался спуститься вниз по балюстраде эскалатора в метрополитене и дважды ударился паховой зоной. Соответствующее видео опубликовал пользователь "Твиттера", который стал очевидцем произошедшего.

— Вчерашняя ночь была топовой, но это — лучший момент, — говорится в подписи в видеоролику.

Top night last night, but this has to be the highlight pic.twitter.com/yMqDvOoVML — James Gower (@__gower) 21 декабря 2017 г.

Автор видео в комментариях признался, что с пострадавшим в результате такого скоростного спуска в метро всё в порядке — он отделался лёгкими царапинами.

За сутки публикация стала вирусной, набрав 395 тысяч лайков и 210 тысяч ретвитов.

В комментариях к публикации многие пользователи признались, что им физически больно смотреть этот ролик, но они не могут остановиться и потому пересматривают его снова и снова.