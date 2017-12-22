Суд в Хакасии обязал вернуть детей, изъятых у матери из-за длинной косы сына

Как ожидается, семья будет в полном составе уже до начала новогодних праздников.

Суд Боградского района Хакасии принял решение вернуть в семью семерых детей, которые ранее были изъяты у 57-летней местной жительницы Любови Лицегевич из-за слишком длинных волос младшего сына. Об этом заявила адвокат Юлия Богодист.

— Суд удовлетворил требования стороны защиты к администрации Боградского района в полном объёме и обязал вернуть детей в семью, — цитирует РИА "Новости" Богодист.

По её словам, детей вернут в течение пяти рабочих дней. Ожидается, что к Новому году они уже будут дома.

Ранее Лайф сообщал, что органы опеки Боградского района изъяли семерых детей у 57-летней местной жительницы Любови Лицегевич. Причиной послужили слишком длинные волосы младшего сына. Женщина воспитала 21 ребёнка, 20 из которых усыновила.