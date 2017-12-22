"Обыскал карманы". Лавров и Джонсон обменялись шутками про пальто

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, говоря о доверии между ним и российским коллегой Сергеем Лавровым, отметил, что перед встречей в особняке Министерства иностранных дел России передал ему своё пальто и перчатки, выказав доверие.

— Я хочу сказать, что это свидетельствует о моём доверии — когда я сюда приехал, я сразу же отдал своё пальто, всё, что было в моих карманах, Сергею Лаврову, и свои перчатки — всё. Я знал, что он присмотрит за моими вещами и с ними ничего дурного не случится, — ответил Джонсон на вопрос, правда ли ему кажется опасным находиться в России.

Лавров в ответ на это пошутил, что в карманах Джонсона ничего не было.

— То есть вы уже обыскали карманы? — шутливо ответил на это Джонсон.