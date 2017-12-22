Пучдемон готов лично встретиться с Рахоем

По словам каталонского политика, он готов к встрече с главой испанского правительства "где угодно в Европе".

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон готов встретиться с премьером Испании Мариано Рахоем. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе.

По словам каталонского политика, которому в Испании угрожает уголовное преследование за "подстрекательство к бунту" и "мятеж", он готов к встрече с главой испанского правительства "где угодно в Европе".

Кроме того, он потребовал вывести из автономии подразделения испанской Нацполиции, введённые на территорию Каталонии после признанного Мадридом незаконным референдума о независимости.

— Рахой должен будет вывести тысячи полицейских, присланных в Каталонию, — заявил политик.

Напомним, по итогам выборов, прошедших в автономии 21 декабря, блок Карлеса Пучдемона "Вместе за Каталонию" добился права вновь создать правящее большинство с другими партиями, поддерживающими независимость региона.