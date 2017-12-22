Джонсон заявил, что отношения с Лавровым лучше, чем между Черчиллем и Сталиным

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил журналистам, что посещал российское посольство в Тегеране во время своего визита в Иран. В связи с этим дипломат вспомнил про Черчилля и Сталина, которые также посещали Тегеран в 1943 году, отметив, что по сравнению с отношениями лидеров Британии и СССР, его отношения с Лавровым значительно лучше.

— Очень признателен российскому послу в Тегеране, который пригласил меня и моих коллег в посольство, чтобы мы могли посмотреть на это историческое место. Тогда были некоторые сложности между (премьер-министром Великобритании Уинстоном. — Прим. ред.) Черчиллем и Иосифом Сталиным, их отношения были абсолютно не радужными. Если помните, Черчилль даже сказал, что он хотел бы задушить Советский Союз ещё при родах. Хочу сказать, что наши отношения с Сергеем Лавровым намного лучше, чем между Черчиллем и Сталиным. Нам нужно признать сложности и работать над тем, что бы мы могли сделать для мира, — заявил Борис Джонсон