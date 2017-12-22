Московские власти не получали заявок от Яшина о переносе акции 24 декабря

Мэрия Москвы не получала никаких заявок о переносе акции от главы совета депутатов района Красносельский Ильи Яшина на проспект Сахарова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу столичного департамента региональной безопасности Владимира Черникова.

Ранее сообщалось, что оппозиционер направил в Общественную палату Москвы письмо, в котором согласился на перенос акции "День свободных выборов" из Лермонтовского сквера на проспект Сахарова.

Напомним, Яшин анонсировал праздничное мероприятие "День свободных выборов", которое должно было пройти 24 декабря. Однако Мосгорсуд отменил решение совета депутатов Красносельского муниципального округа Москвы о проведении акции.

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков запланировал в этот же день санкционированный митинг на проспекте Академика Сахарова. Позже Яшин попросил Гудкова отозвать заявку, что тот и сделал.