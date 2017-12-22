Самый плохой фильм 2017 года получит продолжение

Бюджет снятой для онлайн-сервиса Netflix киноленты "Яркость" составил 90 миллионов долларов.

У боевика "Яркость" режиссёра Дэвида Эйера, признанного критиками самым плохим фильмом 2017 года, появится сиквел, сообщает Independent.

Судя по всему, негативные отзывы о фильме, снятом для Netflix, никак не повлияли на решение компании заказать продолжение антиутопии.

В "Яркости" говорится о мире высоких технологий, в котором люди живут со сверхъестественными существами, такими как эльфы, орки и другие. Главную роль — сотрудника правоохранительных органов — в киноленте сыграл популярный актёр Уилл Смит, наиболее известный по фильмам "Я легенда", "Люди в чёрном", "Хэнкок", "Призрачная красота" и др.

Бюджет фильма, так низко оценённого кинокритиками, составил 90 миллионов долларов. Его премьера состоится на онлайн-сервисе Netflix сегодня, 22 декабря.

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