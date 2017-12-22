Стали известны подробности захвата заложников в Одессе

В Одессе между двумя группами лиц произошла перестрелка. Как сообщают местные СМИ, один из её участников забаррикадировался внутри автосалона Tverdovsky. Сотрудников автосалона захватили в заложники.

— По словам полицейских, бандиты взяли в заложники персонал автосалона и требовали дать им уйти. Сейчас на месте спокойно. Улица разблокирована, но проезд затруднён, — отмечается в сообщении.

Как стало известно, одного злоумышленника удалось задержать, второй скрылся с сумкой, где, вероятно, было награбленное.