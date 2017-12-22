Орешкин не видит рисков возникновения ипотечного пузыря в России

При этом в МЭР разделяют опасения Центробанка из-за рисков по кредитам с низким первоначальным взносом и поддерживают ужесточение требований к таким займам.

Минэкономразвития не видит рисков возникновения пузыря на ипотечном рынке, сообщил глава МЭР Максим Орешкин.

— Мы абсолютно поддерживаем позицию ЦБ в той части, что кредиты с очень низкими первоначальными взносами или их отсутствием несут риски в себе, поэтому эта позиция по ужесточению требований к кредитам поддерживается, — сказал Орешкин.

Он отметил, что рост кредитов будет достигаться не за счёт выдачи рискованных кредитов, а через снижение уровня процентных ставок, которое будет происходить естественным образом.

Ранее Центробанк рассказал об угрозе возникновения пузыря на рынке ипотеки и его соответствующий рост до десяти триллионов рублей к 2020 году.