Путин: Масштабные проверки подтвердили боеготовность Российской армии

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Путин: Масштабные проверки подтвердили боеготовность Российской армии

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Фото: © РИА "Новости"/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин на коллегии Минобороны заявил, что проведённые масштабные проверки подтвердили боеготовность Российской армии.

— Шесть масштабных проверок, проведённых в текущем году, подтвердили высокую готовность войск, способность оперативно усиливать подразделения Арктики, создавать самодостаточные эффективные группировки для других ключевых для обороны страны направлений, — сказал глава государства.

Президент призвал в предстоящие годы продолжать последовательную работу по качественному развитию вооружённых сил.

Напомним, в конце ноября российский лидер обсудил с главами регионов итоги учений "Запад-2017" . Владимир Путин поинтересовался, какие проблемы возникли во время проведения манёвров и какие доработки необходимы.

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