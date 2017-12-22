Путин отметил решающий вклад российских военных в разгром террористов в Сирии

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Путин отметил решающий вклад российских военных в разгром террористов в Сирии

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Владимир Путин. Фото © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российские военные внесли решающий вклад в разгром боевиков в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

— Внесли без всяких сомнений и преувеличений решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов, — отметил российский лидер.

Президент России поблагодарил весь состав Вооружённых сил за успешную операцию в Сирии. Владимир Путин подчеркнул, что в борьбе с международным терроризмом военные действовали мужественно, профессионально и эффективно.

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