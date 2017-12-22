Путин отметил решающий вклад российских военных в разгром террористов в Сирии

Российские военные внесли решающий вклад в разгром боевиков в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
— Внесли без всяких сомнений и преувеличений решающий вклад в разгром наиболее боеспособной группировки международных террористов, — отметил российский лидер.
Президент России поблагодарил весь состав Вооружённых сил за успешную операцию в Сирии. Владимир Путин подчеркнул, что в борьбе с международным терроризмом военные действовали мужественно, профессионально и эффективно.
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