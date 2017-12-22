Путин заявил о необходимости развития ядерной триады

По словам российского лидера, к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%.

Президент России Владимир Путин призвал развивать ядерную триаду. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на итоговой расширенной коллегии Минобороны РФ в Военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

— Сегодня наши ядерные силы находятся на уровне, который обеспечивает надёжное стратегическое сдерживание. При этом нам необходимо их развивать дальше. К концу 2017 года доля современного вооружения в ядерной триаде России достигла 79%, а к 2021 году ядерные силы наземного базирования должны быть оснащены новыми вооружениями до 90%, речь идёт о ракетных комплексах, способных уверенно преодолевать существующие и даже перспективные системы противоракетной обороны, — заявил Владимир Путин.

Как ранее сообщал Лайф, перед началом заседания комиссии Минобороны РФ глава государства ознакомился с учебно-научным центром Военной академии ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковной Балашихе. В частности, Владимиру Путину показали новинки отечественного вооружения, реконструированный танк времён Великой Отечественной войны и знаменитую ядерную ракету стратегического назначения "Сатана".