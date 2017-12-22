Путин назвал реакцию на потенциальные угрозы суверенным правом России

У России есть суверенное право и возможности реагировать на потенциальные угрозы, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

— У нас есть суверенное право и все возможности для того, чтобы адекватно и своевременно реагировать на подобные потенциальные угрозы, — отметил российский лидер.

Ранее президент России поблагодарил весь состав Вооружённых сил за успешную операцию в Сирии. Российский лидер подчеркнул, что в борьбе с международным терроризмом военные действовали мужественно, профессионально и эффективно.