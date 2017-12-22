"Кто эта тётя в шапке?" В Сети высмеяли наряд замглавы британского МИД

Причиной издёвок над постпредом Великобритании при ООН Карен Пиерс стал её несуразный внешний вид — теплое пальто, гигантская меховая шапка и сумка-баул в руках.

В социальных сетях высмеяли безвкусный наряд постпреда Великобритании при ООН Карен Пиерс, которая прибыла в Москву в составе британской делегации во главе с министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Фото дипломата, которое развеселило пользователей, опубликовала на своей странице в "Фейсбуке" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На снимке Пиерс стоит в окружении мужчин в костюмах, одетая в тёплое пальто, огромную меховую шапку и кожаные перчатки. Такой внешний вид британского дипломата и вызвал насмешки комментаторов, которые сравнили её с боярыней Морозовой.

— Неслабацкая шапка. Теперь понятно, почему у Бориса такая причёска, — потешаются в Сети.

Кто-то предположил, что Пиерс так утеплилась и наверняка припасла алкоголь в сумке, потому что не доверяет России и думает, что её хотят заморозить насмерть или отправить на Северный полюс.

Были высказывания и о том, что дипломат оделась согласно голливудским фильмам, где русских часто изображают именно в такой одежде.

Вопросы вызвало и несоответствие её внешнего вида канонам дипломатического этикета.

— А зачем она с двумя баулами? В шапке и пальто. Не по этикету, не по протоколу. Увидел бы на улице, перевёл бы по переходу и подал на Рождество! — говорится в сообщении пользователя.

По мнению другого комментатора, в "хозяйственной сумке" Пиерс спрятаны памперсы на случай конфуза от встречи с 75 тысячами медведей-попрошаек.

Ранее Лайф сообщал, что Борис Джонсон прибыл в Москву. Он отметил, что у глав МИД много совместной работы, включая Сирию, Иран и Северную Корею. Так, за время переговоров с Сергеем Лавровым дипломат оправдался за сравнение России с "воинственной" Спартой, обменялся шутками про своё пальто и оценил уровень отношений с российским коллегой.