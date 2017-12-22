Шойгу: Интенсивность воздушной разведки НАТО у границ РФ возросла в три раза

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства заявил, что интенсивность ведения воздушной разведки НАТО у границ России возросла в три раза, а морской — в полтора.

— Мы внимательно отслеживаем каждое учение НАТО и принимаем соответствующие меры. За пять с половиной лет численность сил первоочередного действия НАТО у западных границ РФ увеличилась вчетверо — до 40 тысяч человек, — отметил министр.

Шойгу сообщил, что Североатлантический альянс в два раза нарастил интенсивность военных учений у границ РФ.

— Мы решительно пресекаем любые попытки нарушить российские воздушные и морские границы, — добавил глава МО РФ.