Вторая жалоба на приговор Улюкаеву поступила в суд

Защита бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, которого ранее приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 130 млн рублей, подала вторую жалобу на приговор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого суда Москвы Эмилию Хиль.

— В суд поступила ещё одна апелляционная жалоба на приговор от адвоката Ларисы Каштановой, представляющей интересы Алексея Улюкаева, — отмечается в сообщении.

Ранее в суд поступила апелляционная жалоба на приговор от адвоката Дареджан Квеидзе. Напомним, 15 декабря Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра Алексея Улюкаева к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также штрафу в 130 млн рублей. Экс-главу МЭР признали виновным в получении взятки в размере $2 млн.