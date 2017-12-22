Шойгу не рекомендовал кому-либо проверять Российскую армию на прочность

По словам главы военного ведомства, Вооружённые силы России ни с кем не намерены воевать, но в то же время боеспособны.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние годы Российская армия стала компактной, мобильной и не "бряцает оружием". А потому глава военного ведомства посоветовал никому не проверять её на боеспособность.

— Сегодня Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность, — отметил Шойгу в ходе итогового заседания комиссии Минобороны РФ.

Как сообщал Лайф, ранее во время своего выступления на заседании итоговой расширенной комиссии Минобороны РФ президент Владимир Путин заявил, что проведённые масштабные проверки в течение 2017 года подтвердили боеготовность Российской армии.