"Нафтогаз" заявил о "победе" над "Газпромом". Но это не точно

Украинская компания утверждает, что суд в Швеции встал на её сторону, отклонив требование российской монополии "бери или плати". Однако российская сторона оценивает вердикт по-другому.

"Нафтогаз Украины" заявил о победе в судебном споре с "Газпромом". Компания из Незалежной сообщила в своём "фейсбуке" о том, что Стокгольмский арбитражный суд якобы полностью отклонил требования "Газпрома" по положению "бери или плати" на сумму $56 млрд за 2009–2017 годы.

Однако российская сторона расценила решение суда совсем иначе.

В пресс-службе российской компании сообщили, что арбитраж Торговой палаты Стокгольма обязал "Нафтогаз Украины" уплатить "Газпрому" просроченную задолженность за поставки газа свыше $2 млрд, а также проценты с 22 декабря 2017-го в размере 0,03% за каждый день просрочки.

— Арбитры признали действующими основные положения контракта и удовлетворили большую часть требований "Газпрома" об оплате поставленного газа, положивших начало разбирательству, — приводит сообщение компании "Интерфакс". — В частности,.. суд отказал "Нафтогазу Украины" в праве на пересмотр цены газа за период с мая 2011 года по апрель 2014 года и во взыскании переплаты за газ на сумму около $14 млрд. Суд установил обязательность применения положений "бери или плати" до окончания срока действия контракта.

По словам представителей "Газпрома", в судебном решении отмечается, что к контракту не должно применяться "ни европейское, ни украинское антимонопольное законодательство".

Напомним, месяц назад "Газпром" также обжаловал промежуточное решение по спору с "Нафтогазом".