Путин заявил, что Россия не собирается играть роль мирового жандарма

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Россия не собирается играть роль мирового жандарма.

— Мы опираемся на миролюбивую внешнюю политику, нам не нужно огромное число баз за границей, мы не собираемся играть роль мирового жандарма, — отметил российский лидер.

Президент России также заявил, что в вопросе обороноспособности страны Москва не будет опираться только на военные мускулы. Помимо этого необходимы мозги, дисциплина и организованность.