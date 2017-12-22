Путин заявил, что Россия не собирается играть роль мирового жандарма

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Путин заявил, что Россия не собирается играть роль мирового жандарма

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Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Президент России Владимир Путин заявил на расширенном заседании коллегии Минобороны, что Россия не собирается играть роль мирового жандарма.

— Мы опираемся на миролюбивую внешнюю политику, нам не нужно огромное число баз за границей, мы не собираемся играть роль мирового жандарма, — отметил российский лидер.

Президент России также заявил, что в вопросе обороноспособности страны Москва не будет опираться только на военные мускулы. Помимо этого необходимы мозги, дисциплина и организованность.

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