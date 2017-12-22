На ЧМ-2018 в Россию может приехать более одного миллиона иностранных фанатов

По данным АТОР, больше всего в посещении мундиаля заинтересованы болельщики из стран Латинской Америки и Европы.

Более одного миллиона иностранных туристов может приехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

— Мы уже видим большое количество запросов от зарубежных болельщиков на чемпионат мира. По осторожному прогнозу наших аналитиков, более одного миллиона иностранных гостей могут приехать на матчи ЧМ-2018, — сказала Ломидзе.

Она отметила, что болельщики из стран Латинской Америки и Европы проявляют самый большой интерес к посещению российских городов в период проведения Чемпионата мира по футболу.

По мнению Майи Ломидзе, такой спрос благоприятно скажется на туристической отрасли в городах, где будут проходить матчи.

Ранее стало известно, что организаторы чемпионата мира по футболу, разрешили зрителям всячески проявлять свои чувства и эмоции: "сколько угодно целоваться" и обниматься.