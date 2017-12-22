Алоха. Йоды земное происхождение лингвисты установили

К такому выводу эксперты пришли после изучения особенностей диалекта персонажа — в частности, построения фраз.

Глава Ордена джедаев Йода из киноэпопеи "Звёздные войны", скорее всего, родом с одного из Гавайских островов, сообщает издание Metro со ссылкой на Дэвида Эдгера, профессора Лондонского университета имени королевы Марии.

К такому выводу учёный пришёл после изучения особенностей диалекта мастера — в частности, построения фраз.

— Многие другие герои "Звёздных войн" говорят на своих собственных языках, например, эвоки, вуки или Джабба Хатт. Джордж Лукас никогда не раскрывал тайну происхождения мастера Йоды, но для него английский язык явно не является родным. Скорее всего, он строит фразы так, как было бы свойственно для его родного языка. И такая структура практически идентична используемой коренными народами Гавайских островов, — считает профессор.

Ранее Лайф сообщал, что новый эпизод "Звёздных войн" заработал $45 млн за день до премьеры.