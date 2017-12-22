Маршрутка с пассажирами опрокинулась на Кубани. Погибли женщина и ребёнок

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Маршрутка с пассажирами опрокинулась на Кубани. Погибли женщина и ребёнок

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Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю 

Водитель "газели" не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Причины ДТП выясняются.

ДТП произошло на 108-м километре автодороги Усть-Лабинск — Упорная в Курганинском районе Краснодарского края. Водитель пассажирской "газели" не справился с управлением и выехал на встречку, в результате чего микроавтобус опрокинулся в кювет.

В момент аварии в салоне находилось восемь пассажиров. Двое из них, в том числе четырёхлетняя девочка, в результате происшествия погибли.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в региональном ГУ МВД.

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