В Белоруссии разрешили майнить и проводить операции с криптовалютами

При этом отмечается, что продажа токенов не будет считаться предпринимательской деятельностью и облагаться налогами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет "О развитии цифровой экономики". Об этом глава государства объявил в пятницу на встрече с представителями деловых кругов.

— Главная цель документа — создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Белоруссию, открывали здесь свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт, — сказал Лукашенко.

По словам главы государства, этот декрет "можно назвать революционным", так как он создаёт условия для выхода Белоруссии в этой сфере в число наиболее передовых государств, а по отдельным направлениям позволит стать одним из мировых лидеров.

Согласно документу, граждане Белоруссии официально могут владеть токенами и криптовалютами, а также майнить их и совершать любые другие операции с использованием как белорусских рублей, так и иностранных валют. При этом продажа токенов не будет квалифицироваться как предпринимательство.

Отмечается, что в качестве основной экспериментальной площадки для реализации пилотных проектов по операциям с токенами выбрали Парк высоких технологий (ПВТ).

Официальный документ вступит в силу через три месяца после официального опубликования.

Напомним, что позиция президента России Владимира Путина по отношению к биткоинам также известна. Глава государства призывает профильные министерства защитить граждан от рисков с криптовалютами и считает, что в стране должна быть создана среда, которая позволит "систематизировать отношения в этой сфере". В связи с этим глава государства поручил разработать налог на майнинг криптовалют.