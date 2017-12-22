ФОМ: 80% россиян положительно оценили работу Путина на посту президента

Во время пресс-конференции российский лидер отметил, что предвыборная кампания у него уже готова, но руководителя штаба он ещё не выбрал.

Специалисты фонда "Общественное мнение" провели опрос и установили, что работу Владимира Путина на посту президента России 80% граждан оценивают как хорошую. При этом если бы выборы главы страны проходили в следующее воскресенье, проголосовать за него были бы готовы 69%.

Напомним, 18 декабря в РФ официально началась избирательная кампания перед президентскими выборами, которые пройдут 18 марта 2018 года. Владимир Путин сообщал, что примет в них участие как самовыдвиженец.

Специалисты отметили, что рейтинг доверия президенту по-прежнему высок — 80%. Позитивные чувства к Путину испытывают 67% респондентов, 19% — смешанные, негативные — 5%.

Владимиру Путину готовы отдать свой голос 69% россиян, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому — 8%, главе КПРФ Геннадию Зюганову — 3%.