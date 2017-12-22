Шойгу доложил Путину, что приказ о выводе войск из Сирии выполнен

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что его приказ о выводе войск из Сирии выполнен. Об этом он сказал в ходе встречи Верховного главнокомандующего с руководством Министерства обороны и командующими войсками военных округов и Северным флотом.

— Ваш приказ о выводе группировки российских войск из Сирии выполнен, — сказал Шойгу, обращаясь к Путину.

Министр пояснил, что в Сирии остались три батальона военной полиции, а также центр примирения сторон и две базы.

11 декабря Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там Верховный главнокомандующий распорядился приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.