Полицейскому псу Зорро подарили мешок корма за помощь в раскрытии преступления

Собака настигла злоумышленников, которые выхватили у сотрудника почты сумку с деньгами и корреспонденцией.

Полицейской овчарке Зорро объявлена благодарность и вручена награда за раскрытие нападения на почтальона, сообщается на сайте ГУ МВД по Воронежской области.

По данным ведомства, злоумышленники напали на сотрудницу почты и выхватили у неё сумку с деньгами и письмами. Она сообщила о случившемся в полицию и бросилась в погоню за нападавшими. На место происшествия направили следственно-оперативную группу со служебной собакой, и пёс помог задержать преступников.

— Хочется выразить благодарность и нашему почтальону, которая оказала всё необходимое содействие правоохранительным органам, и полиции — за оперативное задержание подозреваемых. Отдельное спасибо служебному псу Зорро, — заявил и.о. директора Воронежского филиала Почты России Алексей Поляков.

Сотрудники Почты России поблагодарили служебного пса огромным пакетом собачьего корма. Сообщается, что вся корреспонденция уже доставлена адресатам.

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