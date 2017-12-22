Учёные выяснили, когда людей чаще тянет к сексу

Согласно исследованию, перед значимыми праздниками — как светскими, так и религиозными — люди начинают активнее писать в соцсетях и гуглить информацию об интиме.

Мужчины и женщины больше всего интересуются сексом на Новый год и Рождество. К такому выводу пришли учёные из Университета Индианы, опубликовав результаты своего исследования в журнале Scientific Reports.

— Новогодние праздники могут порождать особое коллективное настроение, которое, по всей видимости, связано с повышенной рождаемостью. Возможно, это объясняется тем, что во время этих праздников взрослые часто дарят подарки детям, что побуждает их задумываться о продолжении рода и заставляет серьёзнее относиться к своей семье и семейным делам, — заключает исследователь Луис Роха.

Так, исследователи проанализировали несколько миллионов записей пользователей из 130 стран в соцсетях и поисковые запросы за 2004–2014 годы, чтобы выяснить в какие времена года люди чаще всего интересуются сексом.

Как выяснилось, упоминание сексуальных связей ощутимо возрастало в дни значимых праздников — как светских, так и религиозных, а спустя девять месяцев отмечалось повышение рождаемости.

Так, наибольший всплеск интереса к сексу в христианских странах наблюдается в канун Рождества и Нового года, а в мусульманских — после Ураза-байрама.

При этом учёным не удалось найти отличий в интересе к сексу и продолжению рода между жителями Южного и Северного полушарий. Это, по мнению исследователей, говорит о том, что данный феномен носит исключительно социальный характер и никак не связан с климатом, положением Земли на орбите и другими природными факторами.